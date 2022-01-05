У Карпатах попереждають про сніголавинну небепезпеку
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про небезпеку снігових лавин у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей
Про це повідомляє ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 5 січня на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - ідеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 4 січня рятувальники попередили про значний мокрий сніг вночі у Карпатах, а також хуртовини, ожеледицю, значний дощ і пориви вітру 25-28 м/с вдень 5 січня.
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