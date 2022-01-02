У Карпатах в Пруті потонула "Нива"
На затопленій переправі через річку Прут у селі Глиниця Чернівецької області затопило до даху легкову автівку "Нива". Її витягали рятувальники
Про це із посиланням на газету Молодий буковинець повідомляє Еспресо.TV.
"Машина зупинилися посеред води. А ось уже самостійно виїхати водій уже не зміг. Довелося викликати рятувальників", - зазначає видання.
При цьому наголошується, що у зв'язку із різким підняттям рівня води в Пруті рух через переправу було заборонено.
На цьому місці наразі триває спорудження капітального мосту.
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