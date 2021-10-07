У Карпатах вдарив мороз: рятувальники зафіксували -2°C
Станом на ранок 7 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз у -2°C
Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 07:55 07.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначають, що вітер на високогір’ї південно-східний 12-13 м/с, проте ясна погода.
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