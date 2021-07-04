У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану стався потужний вибух

Про це повідомляє Oxu.

Спочатку ЗМІ повідомили про пожежу на газовій платформі "Умід", проте державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR це заперечує. Нафтовики вважають, що причиною вибуху могло стати виверження грязьового вулкана.

"На морських платформах і промислових об'єктах, що знаходяться під контролем SOCAR, аварій не було, робота триває в штатному режимі", - заявили у компанії.

Водночас, Державна морська адміністрація Азербайджану повідомила судам, щоб вони трималися далі від пожежі.

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