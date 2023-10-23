У Казані арештували журналістку Радіо Свобода, яка прилетіла до РФ у сімейних справах

Про це інформує проєкт Радіо Свобода "Idel.Реалии".

Зазначається, що засідання суду відбулося у закритому для преси режимі. Журналістці призначили термін арешту на один місяць 17 діб, тобто до 5 грудня 2023 року.

Курмашеву затримали 18 жовтня. Тоді її підозрювали у невиконанні встановленого законодавством РФ обов'язку про подання до уповноваженого органу документів, які необхідні включення до реєстру іноагентів.

Водночас мін'юст РФ за своєю ініціативою не включав журналістку до реєстру. Це перша кримінальна справа за цією статтею у Росії, яку порушили проти журналіста. Курмашова своєї вини не визнає.

Пізніше її відправили до ізолятора тимчасового тримання. У п'ятницю, 20 жовтня, суд мав обрати їй запобіжний захід. На засіданні слідчий просив відправити журналістку до СІЗО, проте представник прокуратури запропонував продовжити термін затримання ще на 72 години. Суддя задовольнив клопотання прокуратури.

Що відомо про Алсу Курмашеву

Алсу Курмашева - громадянка США та Росії, яка проживає в Чехії зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня вона приїхала до Росії за сімейними обставинами. Силовики затримали її у казанському аеропорту 2 червня, коли журналістка чекала на рейс додому. У Курмашевої вилучили американський та російський паспорти. Згодом суд у Казані оштрафував її за те, що вона нібито не повідомила російську владу про друге громадянство.

На затримання журналістки відреагували у світовій спільноті. Заяву щодо затримання Курмашевої опублікували в Управління ООН з прав людини.

19 жовтня Спеціальна платформа Ради Європи для захисту журналістів опублікувала сповіщення про затримання журналістки. У міжнародній структурі очікують на її звільнення та зняття з неї всіх звинувачень.

Затримання журналістки засудили і в ЄС.

"Росія зобов'язана дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у галузі прав людини, включаючи свободу вираження поглядів", - заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Крім того, представник Державного департаменту США Меттью Міллер на пресконференції у Вашингтоні заявив, що "для нас немає важливішого пріоритету, ніж безпека громадян США за межами країни".

"Ми знаємо повідомлення про затримання в Росії Алсу Курмашевої. Російська влада нас досі не повідомила про цей арешт. Але ми стежимо за цим випадком з травня, коли влада РФ конфіскувала у неї паспорти, щоб вона не могла залишити Росію. Досі ми не говорили про деталі нашої роботи у цій справі публічно, оскільки ми вважали, що це не допоможе справі, щоб вона могла залишити Росію. Але, схоже, це чергове переслідування з боку російської влади громадян США. Саме тому ми запровадили четвертий рівень попередження щодо подорожей, щоб американські громадяни в жодному разі не відвідували Росію. У неї подвійне громадянство, тому російська влада відмовляла нам у доступі. Але ми шукатимемо додаткову інформацію у справі", - прокоментував Міллер.

У Комітеті захисту журналістів (CPJ) також закликали звільнити журналістку, затриману "за надуманими кримінальними звинуваченнями".