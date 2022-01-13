У Харківському університеті імені Каразіна загасили пожежу: до ліквіації залучили 13 одиниць спецтехніки
13 січня сталася пожежа в підсобному приміщенні актового залу університету імені Каразіна в Харкові
Про це інформує пресцентр ДСНС.
"Сьогодні о 12:25 в одинадцятиповерховій будівлі Харківського національного університету ім. Каразіна В.Н. (за попередньою інформацію - в підсобному приміщенні актового залу) виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Вогонь було локалізовано на площі 30 кв.м. о 13:00.
Ліквідували пожежу о 13:30.
Рятувальники зазначають, що спостерігалося щільне задимлення.
Людей із приміщення евакуювали.
Жертв і постраждалих унаслідок загоряння немає.
До гасіння пожежі залучили 40 осіб і 13 одиниць техніки ДСНС.
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