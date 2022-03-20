У Харкові окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців з артилерії, - ДСНС

Про це заявили в ДСНС.



"За добу з 19 по 20 березня оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала, ворог продовжував підступно обстрілювати мирне населення Харкова з артилерійських систем", - ідеться в повідомленні.



Упродовж кількох днів тривають пошукові роботи та розбирання завалів у Київському районі Харкова. Подібні роботм завершили на 18 об'єктах. Унаслідок влучання російських снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському й Індустріальному районах Харкова.



Загалом за добу 19 березня рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж і розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 виїздів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

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