Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У Харкові окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців з артилерії, - ДСНС

У Харкові окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців з артилерії, - ДСНС

20 березня, 2022 неділя
10:12

Упродовж доби з 19 до 20 березня в Харкові росіяни обстрілюввали цивільне населення з артилерії, унаслідок влучання снарядів у будинки сталося кілька великих пожеж

Про це заявили в ДСНС.

"За добу з 19 по 20 березня оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала, ворог продовжував підступно обстрілювати мирне населення Харкова з артилерійських систем", - ідеться в повідомленні.

Упродовж кількох днів тривають пошукові роботи та розбирання завалів у Київському районі Харкова. Подібні роботм завершили на 18 об'єктах. Унаслідок влучання російських снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському й Індустріальному районах Харкова.

Загалом за добу 19 березня рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж і розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 виїздів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Харків
росіяни
окупанти
обстріли
ДСНС
рятувальники
снаряди
артилерія
житлові будинки
мирні мешканці
пожежі
Читайте також:
19 березня, 2022 субота
Росіяни кажуть "гіперзвукова ракета", я кажу "ха-ха-ха", – військовий авіатор
ППО ЗСУ
19 березня, 2022 субота
НАТО погодив механізм постачання в Україну комплексів ППО
Борис Джонсон
19 березня, 2022 субота
Джонсон назвав потенційні цілі Путіна після України
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
20 березня
10:16
Ексклюзив
Норвегія
Норвегія хоче евакуйовувати українців напряму через авіасполучення, – українська журналістка в Норвегії
10:05
Війна Росії ускладнює Китаю покупку нафти, газу і зернових, – Bloomberg
09:53
Ексклюзив
переговори України з Росією
Переговори України та Росії знаходяться на фінальній стадії, - Краєв
09:51
Ірина Верещук
Україна 20 березня відкриває 7 гуманітарних коридорів, – Верещук
09:45
Якуб-Томаш Новаковський
"Продовжуй боротися, Україно!". Учасник Варшавського повстання 1944 року підтримав українців
09:41
авто евакуація
У Бердянськ заїхала колона автобусів для евакуації жителів Маріуполя
09:39
знищили гелікоптер
ЗСУ знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52, його екіпаж загинув
09:20
окупанти в Маріуполі
Окупанти примусово вивозять частину мешканців Маріуполя до ОРДЛО або РФ, - міськрада
09:20
Київ обстріл
РФ посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, – Міноборони Британії
09:18
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Лукашенко намагається стояти осторонь, але Путін хоче воювати в Україні руками білоруської армії, - Казарін
09:09
Микола Княжицький
Обмеження телеефіру чотирма обраними Банковою каналами, це незаконно і несправедливо. Це не демократія, - Микола Княжицький
09:06
Компанія Epic Games пожертвує для України прибуток з нового сезону відео гри, - Федоров
09:05
вагітність
Вагітні, які переїхали через бойові дії, можуть отримувати медичну допомогу безкоштовно, - НСЗУ
09:00
Ексклюзив
Оборона Харкова успішна, ворог отримує по зубах - боєць ТрО
08:56
У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв, де ховалося близько 400 мешканців
08:48
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Після перемоги, міжнародний бізнес захоче заходити в Україну, це буде репутаційно вигідно, – Директор Інституту соціально-економічної трансформації
08:41
війна діти
З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 115 дітей, ще 140 поранено, - Офіс генпрокурора
08:37
Ексклюзив
Проблем з оформленням гуманітарної допомоги на митницях України немає, - Нефьодов
08:37
В Україні створили бюро для збору даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих, а також убитих і полонених окупантів, - Центр при РНБО
08:29
Ексклюзив
Китай не допомагатиме, а буде мовчки спостерігати, як по Амуру пливе труп Російської імперії, - Бобиренко
08:24
Село Велика Костромка
Російські загарбники вдарили "Градами" по селу поруч із Криворізькою ТЕС
08:21
Австралія
Австралія забороняє експорт глинозему й алюмінієвих руд до РФ і надає Україні $30 млн гуманітарної допомоги
08:14
Ексклюзив
Маріуполь
Ми так трансформували своє життя, що артобстріли називаємо "звичайними", – депутат Дружківської міськради
08:01
ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ Палія, - Сухопутні війська ЗСУ
07:52
Папа Франциск відвідав українських дітей у лікарні Ватикану
07:45
ЗСУ
Росіяни насаджують свій режим на окупованих територіях і проводять мобілізацію в ОРДО, а ЗСУ знищили вертольоти та загін парашутно-десантного полку РФ, - Генштаб ЗСУ
07:13
Сергій Гайдай
У Рубіжному й Сєвєродонецьку росіяни обстрілами зруйнували 24 будинки за добу та вбили трьох людей
06:50
Микола Княжицький
Коли бачиш, як російський солдат розстрілює дітей, а пілот кидає бомби на спальні райони міст, думаєш: звідки такі взялися, - Княжицький
06:21
З дитбудинку в Сумах евакуювали 71 дитину, - ОВА
06:19
Зеленський і Джонсон
Британці люблять свободу так само, як і українці, - Джонсон пригадав Brexit
05:34
Японія вимагає від Індії чіткої реакції на війну в Україні, - Reuters
04:47
евакуація
​​​​​​​Під Бердянськом окупанти заблокували автобуси, які намагались евакуювати людей із Маріуполя до Запоріжжя
04:25
City Express електричка
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 20 березня
04:16
Ярослав Ракицький
Ярик хотів їхати зі мною до Києва до тероборони, але я його відмовив, - футболіст Селезньов розповів, як Ракицький поводився після початку війни
03:29
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Президент Швейцарії заявив про готовність прийняти переговори України з Росією
03:06
ЗСУ
Українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах. Чорнобаївка увійде в історію воєн, - Зеленський у зверненні
02:59
Зеленський
В Росії є бездонний людський ресурс і достатньо техніки, ракет, авіабомб. Але я хочу запитати, що з вами зробили за ці роки? Ви перестали помічати ваші втрати, - Зеленський
02:41
Анатолій Шарій
Зеленський: РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ, "Партії Шарія" і ще 9 партій на час воєнного стану
02:21
білоруські війська
Тривожний сигнал: в МВС заявили, що російська техніка підходить до білорусько-українського кордону
01:59
багатоповерхові будинки і небо
Центр протидії дезінформації пояснив українцям, що таке "закрите небо"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV