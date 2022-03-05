У Харкові після бомбардування військового містечка загинуло 4 нацгвардійців
У Харкові росіяни бомбардували військове містечко, є жертви
Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України у Facebook.
"Ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко вночі 5 березня. Загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені. Бійці бригади розчищають завали", - йдеться у повідомленні.
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