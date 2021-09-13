У Харкові планують виробляти COVID-вакцини
У Харкові АТ "Лекхім" планує почати виробництво вакцини проти коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
Фармацевтичне підприємство "Лекхім" планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах, в тому числі і від COVID-19.
Виробництво вакцин планують почати у 2022 році.
Підприємство має намір вкласти у виробництво приблизно € 25-30 млн.
Відтак, у місті вироблятиметься вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech. Адже цього року група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.
- Нагадаємо, іспанська компанія Hipra планує розпочати у жовтні виробництво власної вакцини від коронавірусу.
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