У Харкові планують виробляти COVID-вакцини

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Фармацевтичне підприємство "Лекхім" планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах, в тому числі і від COVID-19.

Виробництво вакцин планують почати у 2022 році.

Підприємство має намір вкласти у виробництво приблизно € 25-30 млн.

Відтак, у місті вироблятиметься вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech. Адже цього року група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Нагадаємо, іспанська компанія Hipra планує розпочати у жовтні виробництво власної вакцини від коронавірусу.

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