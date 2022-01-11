У Харкові сталося підтоплення метрополітену: зупиняли рух поїздів

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської міської ради.



"Сьогодні, 11 січня, близько 5:30 сталося підтікання тунелю на перегоні від станції "Площа Конституції" до станції "Центральний ринок". Щоб уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпеку пасажирів, рух поїздів було призупинено: поїзди ходили від кінцевої станції "Індустріальна" до станції "Проспект Гагаріна", - розповів заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.



Як повідомив генеральний директор КП "Харківський метрополітен" Андрій Гармаш, підтоплення не становить небезпеки для пасажирів.



За словами Водовозова, машиністи, які візуально спостерігають тунель, не повідомляють про будь-які пошкодження, однак перегін будуть обстежувати фахівці після закриття станцій.



"Усі оглядові дії будуть проведені вночі", - зазначив заступник мера.



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