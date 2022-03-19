У Харкові знову обстріли: є загиблі

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомиво в Telegramm.



"Ось зараз у нас був обстріл в районі ХТЗ, де загинув чоловік та загинула 9-річна дитина", – вказав Синєгубов.



Якщо раніше у місті було 70-80 артилерійських чи мінометних обстрілів, то цієї доби їх було 23, додав голова ОВА.



За його словами, Збройні Сили України тримають позиції оборони, по деяким напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони.



"Що стосується інших міст, то заплановані гуманітарні конвої та зелені коридори ворог не підтвердив, проводив обстріли", – сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині.