У Харкові знову обстріли: є загиблі
У Харкові внаслідок обстрілу в районі ХТЗ загинули дорослий та 9-річна дитина
Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомиво в Telegramm.
"Ось зараз у нас був обстріл в районі ХТЗ, де загинув чоловік та загинула 9-річна дитина", – вказав Синєгубов.
Якщо раніше у місті було 70-80 артилерійських чи мінометних обстрілів, то цієї доби їх було 23, додав голова ОВА.
За його словами, Збройні Сили України тримають позиції оборони, по деяким напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони.
"Що стосується інших міст, то заплановані гуманітарні конвої та зелені коридори ворог не підтвердив, проводив обстріли", – сказав Олег Синєгубов.
Нагадаємо, ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе