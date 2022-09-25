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Головна війна з Росією У Херсоні внаслідок удару ЗСУ загинув колишній нардеп-регіонал, - росЗМІ

У Херсоні внаслідок удару ЗСУ загинув колишній нардеп-регіонал, - росЗМІ

25 вересня, 2022 неділя
10:40
війна з Росією Олексій Журавко

В окупованому РФ Херсоні загинув колишній нардеп від "Партії регіонів" Олексій Журавко

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Кремлівські пропагандисти стверджують, що Олексій Журавко загинув внаслідок удару ЗСУ з HIMARS по готелю у центрі міста. 

23 вересня Журавко оприлюднив відео, на якому голосує на псевдореферендумі про приєднання до РФ в Херсоні. 

Олексій Журавко був членом фракції "Партія регіонів" з 2006 року. З 2015 перебував у Росії.

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Партія регіонів
Верховна Рада
референдум
Херсон
колаборанти
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