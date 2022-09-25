У Херсоні внаслідок удару ЗСУ загинув колишній нардеп-регіонал, - росЗМІ
В окупованому РФ Херсоні загинув колишній нардеп від "Партії регіонів" Олексій Журавко
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Кремлівські пропагандисти стверджують, що Олексій Журавко загинув внаслідок удару ЗСУ з HIMARS по готелю у центрі міста.
23 вересня Журавко оприлюднив відео, на якому голосує на псевдореферендумі про приєднання до РФ в Херсоні.
Олексій Журавко був членом фракції "Партія регіонів" з 2006 року. З 2015 перебував у Росії.
- 25 вересня повідомлялося, що українська артилерія уразила місце розташування росгвардії, яка базувалась у Херсоні.
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