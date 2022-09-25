Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ послабили ворожу армію на 3 пункти управління вздовж лінії фронту. Уражено місце розташування росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду", - розповіли в ОК "Півдні".

За добу, 24 вересня, ЗСУ вбили 57 рашистів та знищили 30 одиниць техніки. Мова йде про 2 гаубиці "Мста-Б" та 1 одиницю 122-ох мм, самохідну артустановку "Гвоздика" та самохідну гаубицю "Акація". Демілітаризована РСЗВ "Град", 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Збито два безпілотника-розвідника "Орлан-10" у Бериславському районі на Херсонщині та в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі знищено дрон-камікадзе “Шахід-136”.