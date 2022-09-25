ЗСУ знищили штаб росіян у Миколаївській області

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Відомо, що за добу, 24 вересня, на південному фронті ЗСУ знищили три склади з боєкомплектами та штаб російських окупантів.

Склади були демілітаризовані у Скадовському і Нововоронцовському районі Херсонської області та в районі Токмака, Запорізька область.

Штаб окупантів ліквідували у Снігурівському районі Миколаївщини.

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