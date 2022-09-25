ЗСУ посилили вогневий контроль в районі Каховської ГЕС 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійським вогнем, за підтримки тактичної та армійської авіації, ворог намагається зупинити просування ЗСУ.

За добу, 24 вересня, росіяни завдали 4 авіаційних удари по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення. У відповідь - українська авіація вдарила по двох системах ворожих ППО в Херсонському і Каховському районах і по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 266 вогневих завдань та посилили вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

Знищили три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському – на Херсонщині, відповідно.

25 вересня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, як російські окупанти борються з неявкою на псевдореферендумі на окупованих територіях.

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