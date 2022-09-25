Озброєні росіяни "відвідують" українців на окупованих територіях через неявку на псевдореферендумі, - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, як російські окупанти борються з неявкою на псевдореферендумі на окупованих територіях
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Окупаційні війська продовжують агітаційно-примусові заходи в рамках організації псевдореферендумів. Не маючи явки на виборчих дільницях, здійснюють подворові обходи, де колаборанти у супроводі озброєних військових закликають людей долучитися до голосування. Більшість населення уникає контакту з цими, так званими мобільними пунктами голосування, і не бажає брати участі в політичному фарсі. Якщо маєте можливість, залишайте окуповані території, уникайте втягування окупантами в політичну аферу.", - пишуть у "Півдні".
В ОК також попереджають українців про загрозу ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що розташовані у зоні досягання відповідної ворожої зброї.
На бойовому чергуванні у Чорному морі маневрують 3 надводних і 1 підводний носії крилатих ракет, які споряджені 28 одиницями типу "Калібр".
Угруповання ворожого флоту, що складається з 12 кораблів, як і раніше маневрує у ракетобезпечному районі, та не наближується до підконтрольного Україні узбережжя.
- 24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією
- Також речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії.
- Представники Росії, Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того і ПАР стали спостерігачами псевдореферендуму на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині.
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