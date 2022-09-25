Озброєні росіяни "відвідують" українців на окупованих територіях через неявку на псевдореферендумі, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Окупаційні війська продовжують агітаційно-примусові заходи в рамках організації псевдореферендумів. Не маючи явки на виборчих дільницях, здійснюють подворові обходи, де колаборанти у супроводі озброєних військових закликають людей долучитися до голосування. Більшість населення уникає контакту з цими, так званими мобільними пунктами голосування, і не бажає брати участі в політичному фарсі. Якщо маєте можливість, залишайте окуповані території, уникайте втягування окупантами в політичну аферу.", - пишуть у "Півдні".

В ОК також попереджають українців про загрозу ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що розташовані у зоні досягання відповідної ворожої зброї.

На бойовому чергуванні у Чорному морі маневрують 3 надводних і 1 підводний носії крилатих ракет, які споряджені 28 одиницями типу "Калібр".

Угруповання ворожого флоту, що складається з 12 кораблів, як і раніше маневрує у ракетобезпечному районі, та не наближується до підконтрольного Україні узбережжя.

24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією

Також речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії.

Представники Росії, Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того і ПАР стали спостерігачами псевдореферендуму на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині.

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