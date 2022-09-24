Про це Калин розповів у етері NTV.

За його словами, Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

"Ми не визнаємо ініціативи односторонніх "референдумів", які проводяться в Україні. Наша позиція не зазнала змін із 2014 року, коли ми не визнали підсумки "референдуму" у Криму. Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність України. У цій війні ми на боці України. Туреччина є єдиною країною, яка докладає зусиль для припинення війни", - сказав Калин.

24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

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