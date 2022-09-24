"У цій війні ми на боці України": Туреччина не визнаватиме результати псевдореферендумів
Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії
Про це Калин розповів у етері NTV.
За його словами, Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
"Ми не визнаємо ініціативи односторонніх "референдумів", які проводяться в Україні. Наша позиція не зазнала змін із 2014 року, коли ми не визнали підсумки "референдуму" у Криму. Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність України. У цій війні ми на боці України. Туреччина є єдиною країною, яка докладає зусиль для припинення війни", - сказав Калин.
- 24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією.
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