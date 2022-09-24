English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Байден прокоментував наслідки "референдумів", які Росія проводить на окупованих територіях України

Байден прокоментував наслідки "референдумів", які Росія проводить на окупованих територіях України

24 вересня, 2022 субота
05:59
війна з Росією Джо Байден ООН

США засуджують псевдореферендуми та ніколи не визнають анексію українських територій Росією

США засуджують псевдореферендуми та ніколи не визнають анексію українських територій Росією

Про це заявив президент США Джо Байден.

Він повідомив, що США продовжать працювати із союзниками над додатковими економічними санкціями.

"Російські псевдореферендуми є фікцією, хибним приводом для спроби приєднати частини України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для Росії», — йдеться у заяві.

Президент США пообіцяв, що Вашингтон відкине будь-які результати референдумів і продовжить надавати Україні допомогу у сфері безпеки.

  • Раніше речниця Білого дому заявила, що В разі анексії нових територій України на Росію чекають швидкі і важкі санкції.
  • Також лідери G7 зазначили: "Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

референдум
Джо Байден
санкції проти Росії
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
22 вересня, 2022 четвер
Ганебне рішення Харківської обласної ради
Путін
23 вересня, 2022 п'ятниця
Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення часткової мобілізації, -  ISW
окупант
22 вересня, 2022 четвер
"Там 30 человек осталось, в этом Энергодаре": у перехопленій розмові росіяни розповіли про втрати на Запоріжжі
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 40.01
    Продаж 41.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
24 вересня
07:13
паспорт РФ
На Херсонщині та Запоріжжі роздають повістки чоловікам, які отримали паспорти РФ, — Генштаб ЗСУ
07:00
Німеччина - Англія, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів 23 вересня
06:45
Ентоні Блінкен
Блінкен попередив очільника МЗС Китаю Ван Ї про наслідки підтримки РФ у війні з Україною
06:21
Україна та Туреччина
"У цій війні ми на боці України": Туреччина не визнаватиме результати псевдореферендумів
05:36
"Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно ", – лідери G7 про "референдуми" РФ
05:11
Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запоріжжя: ушкоджено житловий будинок, є постраждалі
04:44
ворожа техніка втрати ворога
Протягом доби ЗСУ завдали 20 авіаударів і близько 300 артилерійських. Знищено понтонну переправу, ЗРК "Тор", 5 скупчень та 1 колону ворога, - ОК "Південь"
04:17
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
Окупанти 23 вересня на Півдні запустили 9 іранських дронів, більшість з них збито, 1 людина загинула
03:55
Хімічна зброя
Ворог застосував хімічну зброю: обійшлось без жертв та критичних станів, - ОК "Південь"
03:27
кібератака
Українські хакери здійснили масштабну кібератаку на платіжну систему "Мир", - росЗМІ
02:59
Євген Пригожин
"Кухар Путіна" Пригожин заявив, що його син воює у складі ПВК "Вагнер". РосЗМІ стверджують, що він – бізнесмен
02:32
Санкції
Під нові санкції ЄС проти РФ можуть потрапити Газпромбанк, "Касперський", LPG, нерухомість та алмази, - Bloomberg
02:05
фейк
Telegram заблокував декілька каналів російських та білоруських пропагандистів
01:38
санкції проти рф
В разі анексії нових територій України на Росію чекають швидкі і важкі санкції, - Білий дім
01:12
Іранський дрон-камікадзе, збитий ППО, впав на подвір'я
На Дніпропетровщині збитий ЗСУ іранський дрон-камікадзе впав на подвір'я - шестеро людей постраждали
00:48
Володимир Зеленський
Зеленський: РФ намагається мобілізувати кримських татар і знищити кримськотатарський народ
00:44
Шарль Мішель
Членство Росії в Радбезі ООН слід призупинити, - очільник Євроради Шарль Мішель
00:14
Володимир Путін і Роман Абрамович
Російський олігарх Абрамович був одним з посередників при нещодавньому обміні полонених, - Bloomberg
2022, п'ятниця
23 вересня
23:41
Збірна Італії, Ліга націй
Італія перемогла Англію у Лізі націй
23:28
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що його син отримав повістку і мобілізувався на війну з Україною
23:25
БПЛА, Іран
Україна вигнала посла Ірану через удари Росії іранськими дронами
23:14
Ілюстрація
На Донбасі ЗСУ знищили базу росіян у Ясинуватій
23:08
Мобілізація
У Зеленського дали поради жителям Криму, як уникнути російської мобілізації та участі у війні
22:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія почала активно застосовувати іранські дрони-камікадзе у війні проти України. Колонка Сергія Згурця
22:45
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 вересня
22:20
Понад 4 тис. ворогів і зрадників: СБУ встановила причетних до підготовки псевдореферендумів на окупованих територіях
22:01
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії
Грузія перемогла Північну Македонію та вийшла у дивізіон B Ліги націй
21:51
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Сліди тортур, відрізані геніталії: з масового поховання в Ізюмі ексгумували 436 тіл, більшість - цивільні
21:44
Словаччина U-21 - Україна U-21
Молодіжна збірна України програла Словаччині у першому матчі плей-офф відбору на Євро-2023
21:26
санкції проти Росії
Досі не під санкціями: "Схеми" виявили у Франції вілли олігарха з РФ Лісіна, який постачав сталь для ядерної зброї
20:56
Ексклюзив
в Одесі біля пам`ятника Катерині II пройшла акція за його демонтаж
"Це майже те саме, що поставити памʼятник Путіну": нардеп Княжицький про споруду Катерині II в Одесі
20:56
Toyota
Toyota остаточно закриває виробництво в Росії, - Bloomberg
20:55
школа, вибух, діти, Маріуполь
У Маріуполі в школі вибухнув снаряд, поранено дітей, - міськрада
20:33
ППО ЗСУ
Українська ППО збила російський вертоліт
20:28
Польща
В уряді Польщі висловилися проти приймання росіян, які тікають від мобілізації
20:22
Алчевськ
Працівників Алчевського металургійного комбінату мобілізували. Випуск продукції на підприємстві повністю зупинено
20:19
Ексклюзив
Путін
У РФ термін "спеціальна військова операція" вигадали, щоб не декларувати цілей війни, - очільник Мінреінтеграції Черниш
20:10
Харків. Ілюстрація
З початку доби Росія здійснила 15 обстрілів з РСЗВ, 1 ракетний та 2 авіаудари по Україні
20:04
Австралія
Австралія закликала Китай змусити Путіна закінчити війну з Україною
19:57
окупанти
З більшості окупованих населених пунктів обмежений виїзд. Рашисти готуються до мобілізації місцевих чоловіків
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV