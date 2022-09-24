США засуджують псевдореферендуми та ніколи не визнають анексію українських територій Росією

Про це заявив президент США Джо Байден.

Він повідомив, що США продовжать працювати із союзниками над додатковими економічними санкціями.

"Російські псевдореферендуми є фікцією, хибним приводом для спроби приєднати частини України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для Росії», — йдеться у заяві.

Президент США пообіцяв, що Вашингтон відкине будь-які результати референдумів і продовжить надавати Україні допомогу у сфері безпеки.

Раніше речниця Білого дому заявила, що В разі анексії нових територій України на Росію чекають швидкі і важкі санкції.

Також лідери G7 зазначили: "Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно".

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