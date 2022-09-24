Спільники злочину: стало відомо, які країни надіслали спостерігачів на фейковий референдум
Представники Росії, Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того і ПАР стали спостерігачами псевдореферендуму на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині
Про це повідомляє офіційний сайт Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь-яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів. Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена. Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР", - пишуть у Міністерстві.
Мінреінтеграції закликало правоохоронні органи розслідувати легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.
"Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!", - наголошують у Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.
- 24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією
- Також речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії
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