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Спільники злочину: стало відомо, які країни надіслали спостерігачів на фейковий референдум

24 вересня, 2022 субота
23:25
війна з Росією

Представники Росії, Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того і ПАР стали спостерігачами псевдореферендуму на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині

Про це повідомляє офіційний сайт Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь-яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів. Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена. Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР", - пишуть у Міністерстві.

Мінреінтеграції закликало правоохоронні органи розслідувати легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

"Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!", - наголошують у Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.

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референдум
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Військові новини
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