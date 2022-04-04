У Херсоні закінчується борошно, є проблеми з пальним і ліками, але мешканці підтримують один одного, - міськрада

Про це повідомляє сайт Херсонської міської ради.



"Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але! – міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто. У Херсоні актуальні два кольори – синій та жовтий. На будівлі міськради – синьо-жовтий. Величезне полотнище синьо-жовтого спускається по стіні з даху до низу будівлі. Місцеві жителі навіть бордюри фарбують у синьо-жовтий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто не чекає тут на РФ, ніхто її не хоче.



"І це не лише особиста думка однієї людини чи невеличкої групи людей. Це думка майже 300-тисячного населення Херсона. Херсон – це Україна!", - наголошують в міськраді.

Там додали, що Херсонщина вважається російськомовним регіоном, але насправді він двомовний – українська та російська чудово уживалися.



"Досі уживалися. Поки мирний Херсон не прийшли невідомо від чого "звільняти інші брати". Питання, як вони "звільняють", має відповідь: вони руйнують будинки, які не будували, вбивають людей, які просто жили й нікого не чіпали, грабують, залякують. Корінні росіяни переходять на українську на знак протесту проти такого "визволення", - йдеться у повідомленні.



