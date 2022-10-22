У Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без світла
У суботу, 22 жовтня, під час повітряної тривоги у Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без електроенергії
Про вибух повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.
"Є вибух. Поки без деталей", - написав Симчишин.
Після цього Хмельницька міська рада повідомила, що місто залишилося без електроенергії.
"Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - заявили у Хмельницькій міськраді.
Про вибухи на Хмельниччині поінформував і голова ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - написав Гамалій.
Пізніше він підтвердив, що в області є влучання.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе