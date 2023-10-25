У Києві автомобіль наїхав на людей, які стояли на зупинці
У Києві автомобіль виїхав на тротуар і здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Драгер показав, що водій був тверезим
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
ДТП сталася на вулиці Велика Васильківська.
"Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля "Тойота Авенсіс", рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. У результаті здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту", - розповіли правоохоронці.
"Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі медики надають їм необхідну допомогу", - додали у пресслужбі поліції.
Там зазначили, що тестер не показав наявності алкоголю в організмі водія.
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру.
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