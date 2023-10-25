У Києві автомобіль наїхав на людей, які стояли на зупинці

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

ДТП сталася на вулиці Велика Васильківська.

"Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля "Тойота Авенсіс", рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. У результаті здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту", - розповіли правоохоронці.

"Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі медики надають їм необхідну допомогу", - додали у пресслужбі поліції.

Там зазначили, що тестер не показав наявності алкоголю в організмі водія.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру.