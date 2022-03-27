У Києві бізнес поступово відновлює роботу

Про це повідомила КМДА.



"Станом на вчора працювали понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки та інші установи і організації", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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