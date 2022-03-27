У Києві бізнес поступово відновлює роботу
У Києві поступово зростає кількість приватних закладів, які відновлють роботу
Про це повідомила КМДА.
"Станом на вчора працювали понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки та інші установи і організації", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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