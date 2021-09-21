У Києві через футбол 22 вересня можуть обмежити роботу метро

Про це повідомила пресслужба київського метрополітену у Facebook.



Перед початком гри між "Динамо" та "Шахтарем" можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.



А після завершення - можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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