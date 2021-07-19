У Києві знову працюють дві станції метро, які закривали через зливу та затоплення
У Києві закривали на вхід станції метро Берестейська та Академмістечко
Про це повідомили Вартові Еспресо.
Станції метро Берестейська та Академмістечко через зливу та затоплення закрили на вхід.
У Київ Метро повідомляють, що вода потрапила в касову залу станції.
На місці працювали фахівці.
Пізніше у КМДА повідомили, що станції метро Академмістечко та Берестейська працюють у звичайному режимі.
Крім цього, затопило вулиці та автомобілі.
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