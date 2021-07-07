У Києві чоловік з вікна квартири стріляв в поліцейських, є поранені
У Голосіївському районі столиці відбулася стрілянина
Про це повідомили Вартові Еспресо.
За попередніми даними, чоловік з вікна квартири вистрелив в поліцейських з гладкоствольної зброї. Двох правоохоронців госпіталізували до медзакладу.
Введено спецоперацію "Грім".
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