У Києві легковик збив на смерть пішохода
У ніч на 26 липня у Києві на Столичному шосе поблизу перехрестя з проспектом Науки сталася смертельна ДТП
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
За наявними даними, пішохід перебігав шосе в забороненому для переходу місці та потрапив під колеса легковика Fiat Doblo.
Унаслідок наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики "швидкої" лише констатували смерть пішохода. Особу загиблого встановлюють слідчі.
За деякий час у Fiat, який зупинився посеред дороги, в'їхав вантажний автомобіль ГАЗель.
Унаслідок ДТП було заблоковано три смуги руху, утворився великий затор з боку вул. Заболотного.
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