У Києві легковик збив на смерть пішохода

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



За наявними даними, пішохід перебігав шосе в забороненому для переходу місці та потрапив під колеса легковика Fiat Doblo.



Унаслідок наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики "швидкої" лише констатували смерть пішохода. Особу загиблого встановлюють слідчі.



За деякий час у Fiat, який зупинився посеред дороги, в'їхав вантажний автомобіль ГАЗель.



Унаслідок ДТП було заблоковано три смуги руху, утворився великий затор з боку вул. Заболотного.

























