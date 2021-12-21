У Києві лунатимуть сирени: влада проведе перевірку системи оповіщення
Київська міська державна адміністрація заздалегідь поінформує про проведення перевірки системи оповіщення з увімкненням сирен
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен", - йдеться в повідомленні.
Власне дата таких перевірок наразі визначається
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