У Києві на Будинку профспілок повісили великий банер з екснардепом Мураєвим, його уже знімають
На Будинку профспілок на Майдані Незалежності повісили великий рекламний банер із зображенням політика Євгенія Мураєва
Про це повідомляє Цензор.Нет.
Крім фото політика, на банері міститься реклама телеканалу "НАШ" і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.
Також внизу банера було написано: "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу України". Наразі не відомо, що анонсував екснардеп.
Активіст "Руху опору капітуляції" Андрій Левус написав у Facebook: "Мураєва знімають. Все під контролем. Профспілки"
Зазначимо, що Мураєв не визнає російської агресії, заявляючи, що в Україні - громадянський конфлікт.
Будинок профспілок був головною будівлею, де жили учасники Революції Гідності, там працював пресцентр, готували їжу для учасників, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців і тітушок. 19 лютого 2014 року там сталась пожежа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.84
Купівля 26.84Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе