У Києві на Будинку профспілок повісили великий банер з екснардепом Мураєвим, його уже знімають

Про це повідомляє Цензор.Нет.



Крім фото політика, на банері міститься реклама телеканалу "НАШ" і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.



Також внизу банера було написано: "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу України". Наразі не відомо, що анонсував екснардеп.



Активіст "Руху опору капітуляції" Андрій Левус написав у Facebook: "Мураєва знімають. Все під контролем. Профспілки"



Зазначимо, що Мураєв не визнає російської агресії, заявляючи, що в Україні - громадянський конфлікт.

Будинок профспілок був головною будівлею, де жили учасники Революції Гідності, там працював пресцентр, готували їжу для учасників, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців і тітушок. 19 лютого 2014 року там сталась пожежа.