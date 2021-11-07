У Києві на проспекті Перемоги під колесами вантажівки загинув пішохід

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Трагедія сталася у Святошинському районі на проспекті Перемоги навпроти станції метро "Житомирська". Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, вантажівка Mercedes рухалася в напрямку виїзду з Києва. Спроба пішохода перебігти восьмисмуговий проспект зі жвавим рухом і з відбійником посередині стала повною несподіванкою для керманича вантажного автомобіля і уникнути наїзду на людину йому не вдалося.

Пішохід від отриманих травм помер, медики лише констатували смерть. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. В результаті ДТП утворився затор в напрямку виїзду з Києва.



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