У Києві на станції метро "Палац Україна" під потяг потрапив пасажир: рух відновлено

Про це КМДА написала у Telegram.



На синій лінії метро поїзди рухалися від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської", від "Васильківської" до "Теремків" через потрапляння пасажира під потяг.



Згодом КМДА повідомила, що рух поїздів відновлено, метро працює у звичному режимі.







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