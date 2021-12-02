У Києві на станції метро "Палац Україна" під потяг потрапив пасажир: рух відновлено
У метро Києва відновили рух потягів після падіння пасажира на колії. Інцидент стався на станції "Палац Україна"
Про це КМДА написала у Telegram.
На синій лінії метро поїзди рухалися від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської", від "Васильківської" до "Теремків" через потрапляння пасажира під потяг.
Згодом КМДА повідомила, що рух поїздів відновлено, метро працює у звичному режимі.
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