У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги. Перелік локацій

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Навичкам домедичної допомоги навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони розкажуть та покажуть, як здійснити первинну оцінку стану постраждалого, допомогти при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00.

На яких станціях відбуватимуться тренінги

На станціях червоної лінії:

"Шулявська" (проміжний вестибюль);

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Театральна" (перехід);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії у вестибюлях, перед турнікетами:

"Олімпійська";

"Палац "Україна";

"Площа Українських Героїв";

"Героїв Дніпра".

На станціях зеленої лінії:

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Звіринецька" (перехід);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформою).

Раніше українські волонтери створили застосунок TacticMedAid, який дозволяє навчитися надавати першу домедичну допомогу. TacticMedAid може працювати без інтернету.