У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги. Перелік локацій
На 12 станціях столичного метро у п'ятницю, 20 жовтня, для всіх охочих проведуть тренінги з домедичної допомоги
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
Навичкам домедичної допомоги навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони розкажуть та покажуть, як здійснити первинну оцінку стану постраждалого, допомогти при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.
Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00.
На яких станціях відбуватимуться тренінги
На станціях червоної лінії:
- "Шулявська" (проміжний вестибюль);
- "Університет" (проміжний вестибюль);
- "Театральна" (перехід);
- "Арсенальна" (проміжний вестибюль).
На станціях синьої лінії у вестибюлях, перед турнікетами:
- "Олімпійська";
- "Палац "Україна";
- "Площа Українських Героїв";
- "Героїв Дніпра".
На станціях зеленої лінії:
- "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- "Звіринецька" (перехід);
- "Печерська" (проміжний вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформою).
Раніше українські волонтери створили застосунок TacticMedAid, який дозволяє навчитися надавати першу домедичну допомогу. TacticMedAid може працювати без інтернету.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе