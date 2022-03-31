Українські волонтери створили застосунок TacticMedAid, у якому можна навчитися надавати першу домедичну допомогу

Про це повідомила Мінцифра.



"75-90% військових та цивільних гинуть від поранень, якщо не була надана домедична допомога. Тому, щоб навчити українців оперативно надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни, понад 20 волонтерів створили застосунок TacticMedAid", - наголосили в міністерстві.



Скористатися цими інструкціями можна будь-де та будь-коли. TacticMedAid працює й без інтернету. Застосунок доступний на iOS та Android.



"Над створенням проєкту працює більше як 20 спеціалістів-волонтерів, серед яких: 42flows tech, Alty, UniSafe (Дніпро), Reactor (Work ua), дизайнер Сашко Даниленко, Bambuk Студія (Львів), УКУ та інші", - зазначили в Мінцифрі.

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