У Києві побили танцівника шоу-балету співачки Дорофеєвої: нападник виявився працівником УДО
В Управлінні державної охорони заявили, що їхній співробітник побив танцівника шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої
Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу у Facebook.
"1 серпня була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету "DOROFEEVA" колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО", - йдеться у повідомленні.
Там заявили, що розпочато службове розслідування та військовослужбовця відсторонено від роботи.
"Управління державної охорони надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні розслідування. Крім того, надасть допомогу для лікування Євгену", - підсумували в УДО.
Євгена побили в ніч на 1 серпня. Дорофєєва написала в Instagram, що хлопець з друзями виходив з гейклубу Lift, коли на нього напали. Євген отримав черепно-мозкову травму і крововилив в мозок. Медики зробили ввели пацієнта в кому.
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