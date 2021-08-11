У Києві поблизу річки Либідь знайшли тіло чоловіка
У столиці, на вулиці Ямській, неподалік від річки Либідь знайшли тіло чоловіка
Про це повідомляє Вартові.Еспресо.
За словами свідків, це був безхатченко.
Очевидці заявили, що чоловіка було вбито.
Особу та причину смерті чоловіка встановить слідство.
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