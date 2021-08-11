У Києві поблизу річки Либідь знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє Вартові.Еспресо.



За словами свідків, це був безхатченко.



Очевидці заявили, що чоловіка було вбито.



Особу та причину смерті чоловіка встановить слідство.







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