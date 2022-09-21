У Києві показали картини Марії Приймаченко, врятовані після ракетного удару РФ

Про це інформує в телеграмі Міністерство культури та інформаційної політики.

У Києві відкрилась виставка "Марія Примаченко. Врятоване" – 14 картин демонструються вперше з початку повномасштабної війни РФ.

Відвідати виставку можна буде з 22 по 25 вересня в Національному центру ділового та культурного співробітництва "Український дім", що на вулиці Хрещатик, 2.

Під час відкриття представили також два архітектурних проєкти: відновлення музею в Іванкові та створення мистецької резиденції в селі Болотня, де зберігся будинок Марії Примаченко.

"Місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть нам документацію щодо відновлення музею, це дуже потрібно зробити напередодні зими. Ми передамо певні кошти від ЮНЕСКО для відновлення музею. Ми завжди під час спілкування з нашими закордонними колегами наводимо два приклади, коли росіяни цілили цілеспрямовано в об'єкти культури. Це музей в Іванкові та музей в Сковородинівці. Ми точно відновили картину життя і знаємо в який спосіб вони влучили по цих музеях", – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, у смт Іванкові Київської області, окупанти знищили місцевий музей, де зберігалось близько 200 творів Марії Приймаченко. Усі були переконані, що картини були втрачені назавжди. Російські війська знищили приміщення музею, але твори вдалося врятувати.

27 липня, у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького відкрилась виставка проєкту Марія Примаченко. "Дарую Україні!". Відвідувачі поділилися своїми враженнями з Еспресо.

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