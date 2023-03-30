У Києві прооперували 13-річного хлопця з Херсонщини, який дістав осколкове поранення

Про це поінформувала пресслужба Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

У Київській дитячій лікарні "Охмадит" прооперували 13-річного хлопця з Херсонщини, який дістав осколкове поранення під час атаки Росії. Зазначається, що за мить до трагедії він перебував надворі, коли в сусідній дім влучили снаряди, і осколками поранило юнака.

"9 березня Іван потрапив до Херсонської лікарні з осколковим пораненням. Там лікарі надали хлопцю медичну допомогу, але дістати уламок з надпліччя не вдалось. Через декілька днів хлопця направили до столичного Охматдиту, де він проходив лікування у відділенні ортопедії та травматології. Завдяки роботі команди спеціалістів, осколок було вилучено, хлопчик отримав необхідну медичну допомогу та обстеження", - зазначили в пресслужбі.

Юнак мешкає на Херсонщині, у їхнє подвір'я неодноразово влучали снаряди: у будинку немає дверей та вікон. Зараз родина шукає можливість евакуації з небезпечної зони разом з домашніми улюбленцями.