У Києві прооперували 13-річного хлопця з Херсонщини, який дістав осколкове поранення
У дитячій лікарні "Охматдит" у столиці прооперували 13-річного Івана, хлопчик дістав осколкове поранення під час атак на Херсонщину
Про це поінформувала пресслужба Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
У Київській дитячій лікарні "Охмадит" прооперували 13-річного хлопця з Херсонщини, який дістав осколкове поранення під час атаки Росії. Зазначається, що за мить до трагедії він перебував надворі, коли в сусідній дім влучили снаряди, і осколками поранило юнака.
"9 березня Іван потрапив до Херсонської лікарні з осколковим пораненням. Там лікарі надали хлопцю медичну допомогу, але дістати уламок з надпліччя не вдалось. Через декілька днів хлопця направили до столичного Охматдиту, де він проходив лікування у відділенні ортопедії та травматології. Завдяки роботі команди спеціалістів, осколок було вилучено, хлопчик отримав необхідну медичну допомогу та обстеження", - зазначили в пресслужбі.
Юнак мешкає на Херсонщині, у їхнє подвір'я неодноразово влучали снаряди: у будинку немає дверей та вікон. Зараз родина шукає можливість евакуації з небезпечної зони разом з домашніми улюбленцями.
- Нагадаємо, хірурги Волинської обласної лікарні провели складну операцію військовому, в якого були численні вивихи плеча.
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