У Києві п’ятьом людям повідомили про підозру за підробку COVID-сертифікатів

Про це повідомляє Національна поліція.

"До співробітників Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території аеропорту "Жуляни" у п’ятьох осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки, а саме – при скануванні QR-коду інформація про вакцинування громадян не відображалась", - йдеться в повідомленні.

Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що довідки, які пред’явили прикордонникам порушники, насправді медичними установами не видавались.

Як зазначається, зловмисники надали підроблені сертифікати про вакцинацію, хоча насправді не вакциновані. Таким чином вони мали на меті уникнути обов'язкової самоізоляції, повернувшись додому з подорожі. Фігуранти – раніше не судимі мешканці столиці та Київщини, 1967, 1986, 1990, 1991 та 2000 років народження.

Наразі порушникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.





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