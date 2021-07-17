У Києві Skoda протаранила вантажівку, водія довелося визволяти з легковика рятувальникам

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, зі слів свідків, вантажівка рухалася від Солом'янської площі в напрямку Протасового Яра, а легковик Skoda Octavia назустріч. З нез'ясованих достеменно причин легковик вискочив на зустрічну смугу, де і протаранив вантажівку. Від удару чеський універсал відкинуло назад - на свою смугу.

В результаті ДТП постраждав керманич Skoda, на щастя, він скористався пасом безпеки і тому залишився живий, але його затиснуло деформованими конструкціями легковика. Рятувальники ДСНС прибули на місце, деблокували постраждалого та передали медикам. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.



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