У Києві сталася ДТП із трьома автомобілями: госпіталізовано чоловіка, утворився затор

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



Пригода трапилася на перехресті вул. Оноре де Бальзака та вул. Архітектора Ніколаєва.



За словами очевидців, водій Volkswagen, виїжджаючи з вул. Ніколаєва на вул. Бальзака та уникаючи зіткненння з одним авто, вдарив у задню частину автомобіль КІА.



КІА від удару вилетів на зустрічну смугу та вдарив у бік Skoda. Після удару автомобіль Skoda розкрутило, він вдарився о бордюр та відлетів назад на проїжджу частину, де зупинився перпендикулярно до смуг руху.



У результаті ДТП водія КІА було госпіталізовано з травмами голови. На вулиці Оноре де Бальзака утворився незначний затор.

















