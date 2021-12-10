У Києві сталася ДТП із трьома автомобілями: госпіталізовано чоловіка, утворився затор
Ввечері 10 грудня у Деснянському районі Києва сталася аварія за участі легковиків Volkswagen, КІА та Skoda
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Пригода трапилася на перехресті вул. Оноре де Бальзака та вул. Архітектора Ніколаєва.
За словами очевидців, водій Volkswagen, виїжджаючи з вул. Ніколаєва на вул. Бальзака та уникаючи зіткненння з одним авто, вдарив у задню частину автомобіль КІА.
КІА від удару вилетів на зустрічну смугу та вдарив у бік Skoda. Після удару автомобіль Skoda розкрутило, він вдарився о бордюр та відлетів назад на проїжджу частину, де зупинився перпендикулярно до смуг руху.
У результаті ДТП водія КІА було госпіталізовано з травмами голови. На вулиці Оноре де Бальзака утворився незначний затор.
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