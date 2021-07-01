У Києві вантажівка зіткнулася з легковиком: є постраждалі, рух транспорту ускладнено
У четвер, 1 липня, у Києві сталася ДТП за участі вантажівки з причепом і легковика
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Аварія трапилась у Святошинському районі на проспекті Перемоги поблизу станції метро Берестейська. Вантажний автомобіль рухався в напрямку виїзду з міста і з невідомих причин зіткнувся з легковиком Ford Focus.
За однією з версій очевидців, зіткнення з легковиком сталося через розрив шини у вантажівки, за іншою версією вантажівку підрізали.
Після зіткнення з легковиком вантажівка врізалася в опору шляхопроводу і газоблок, який вона перевозила, вилетів на дорогу.
У результаті ДТП постраждали люди, які перебували у легковику - їх госпіталізували до лікарні. За даними КМДА, постраждалих двоє.
На місці події працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Рух проспектом Перемоги в напрямку виїзду з міста ускладнено.
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