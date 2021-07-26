У Києві ВАЗ в'їхав у кросовер Honda, є постраждалі
У Києві на проспекті Героїв Сталінграда автомобіль ВАЗ-2107 протаранив в зад кросовер Honda CR-V
Про це повідомили Вартові Еспресо.
"Зі слів свідків автомобіль Honda CR-V зупинився аби повернути ліворуч і в цей час в японський автомобіль врізався ВАЗ-2107. Від удару Honda CR-V вилетіла з дороги на зелену зону, а ВАЗ-2107 залишився на дорозі. В результаті ДТП в деформованому ВАЗі затисло водія, його визволяли рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Водія госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
"Також на лікарняному ліжку опинився і водій Honda CR-V, за словами свідків він отримав травми голови і шийного відділу хребта", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
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