У Києві ВАЗ в'їхав у кросовер Honda, є постраждалі

Про це повідомили Вартові Еспресо.



"Зі слів свідків автомобіль Honda CR-V зупинився аби повернути ліворуч і в цей час в японський автомобіль врізався ВАЗ-2107. Від удару Honda CR-V вилетіла з дороги на зелену зону, а ВАЗ-2107 залишився на дорозі. В результаті ДТП в деформованому ВАЗі затисло водія, його визволяли рятувальники", - йдеться у повідомленні.



Водія госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.



"Також на лікарняному ліжку опинився і водій Honda CR-V, за словами свідків він отримав травми голови і шийного відділу хребта", - йдеться у повідомленні.



На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.























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