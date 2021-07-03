У Києві велосипедист служби доставки збив пішохода
У Дніпровському районі столиці на вулиці Червоноткацькій сталася ДТП за участю велосипедиста служби доставки та пішохода
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, велосипедист служби доставки рухався вулицею Червоноткацькою в напрямку проспекту Гагаріна. Зі слів свідків, він не пропустив жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Відбулося зіткнення, в результаті якого обидва опинилися на асфальті і отримали доволі серйозні травми. Лікарі швидкої госпіталізували до лікарні обох постраждалих. Наразі на місці ДТП працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи.
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