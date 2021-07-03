У Києві велосипедист служби доставки збив пішохода

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, велосипедист служби доставки рухався вулицею Червоноткацькою в напрямку проспекту Гагаріна. Зі слів свідків, він не пропустив жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Відбулося зіткнення, в результаті якого обидва опинилися на асфальті і отримали доволі серйозні травми. Лікарі швидкої госпіталізували до лікарні обох постраждалих. Наразі на місці ДТП працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb