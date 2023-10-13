У Києві відбувся просвітній форум Освіта Дивосвіту

Спікерами форуму були отець Андрій Зелінський, отець Георгій Коваленко, професор Володимир Нікітін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр, доктор філософських наук Олександр Філоненко, бригадний генерал ЗСУ, Герой України Сергій Собко, волонтерка Ксенія Фощий, засновник першої в Україні приватної школи Володимир Співаковський та інші. Окремий розділ було присвячено пам’яті видатного українця Ігоря Козловського, що підтримував ідею Форуму і брав активну участь у його створенні.

Еспресо виступив інформаційним партнером події.

Головним меседжем, що проходив лейтмотивом через виступи всіх спікерів, стало те, що освіта має народжувати субʼєкта і особистість, здатну творити Дивосвіт. Людина - це про свободу і про гідність, про здатність відповідати на всі виклики світу, що її оточує. Ми маємо всі народитись для нового, вільного світу. Тому що Дивосвіт потребує того, хто буде його постійно творити.

Концепцію форуму було засновано на метафориці книги Андрія Зелінського "Семенові зорі, який є амбасадором Форуму "Освіта Дивосвіту", письменником і філософом, співзасновником Української академії лідерства, військовим капеланом, політологом, викладачем. "Семенові зорі" - це алегорична казка, кожна сторінка якої наповнена символікою, знайомими українськими образами, а кожен герой грає свою важливу роль.

Андрій Зелінський під час виступу на Форумі зазначив, що головним методом, здатним створити Людину Дивосвіту є подив: "Я впевнений, що все розпочинається з подиву. Подив - як ідеологічно незумовлена, формально невизначена спроба доторкнутися реальності. Невідповідна до передбачених алгоритмів. Непрописана у підручниках. Несформована шкільними програмами чи впорядженнями урядів. А насправді вільна спонтанна Людина, яка може доторкнутися власним серцем реальності і здивуватися. Подив - як портал у іншу парадигму світосприйняття”.

"Головне, що я відчула - це спільне поле. Що не тільки я захоплена ідеями, але й багато людей навкруги. І нам треба рухатись далі. Задачі та виклики змінюються, Людина - залишається. Ми не зупиняємося, а йдемо далі по мапі Дивосвіту. Всіх, хто відчув внутрішній поштовх, ми запрошуємо на наступну подію - презентацію свіжого номера журналу “Колесо Життя”, присвяченого головним тезам Форуму і наступній зупинці на мапі - “Людина Дивосвіт”, - прокоментувала Інеса Кравченко, засновниця Форуму "Освіта Дивосвіту".