Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.

"Друзі! Парк "Прибережний" біля затоки Берковщина в Дарницькому районі столиці вже приймає відвідувачів. Цього року місто планувало завершити першу чергу капітального ремонту. Та війна внесла корективи, і нам довелося відкласти повне завершення робіт. Але більшість запланованих завдань зі створення комфортної зони відпочинку ми втілили. І кияни вже відпочивають у гарному та сучасному парку на березі затоки Дніпра", - наголосив він.

Загальна площа парку становить 7,54 га. Перший етап капітального ремонту торкнувся території завбільшки 2,22 га.

Так, на території зеленої зони облаштували пішохідні та велодоріжки, встановили лави й урни. Також облаштували чотири сучасні дитячі майданчики: інклюзивний, для молодшого віку, старшого віку, майданчик із тросовими конструкціями) та спортмайданчик. Крім того, для дітей зробили зону на штучно створеному за допомогою геопластики зеленому пагорбі.

Береги вздовж затоки укріпили. Також там з'явилася прибережна зона з лавами для відпочинку.

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