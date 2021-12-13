У Києві водій Volkswagen протаранив три припарковані автівки

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



Зі слів свідків, водій на Volkswagen Polo sedan рухався по вулиці Іорданській від проспекту Степана Бандери в напрямку вулиці Олександра Архипенка.







З нез'ясованих причин водій не впорався з керуванням і протаранив по дотичній три припарковані автівки - Hyundai Tucson, Renault Clio Symbol та Volkswagen Golf variant. Допомога медиків не знадобилася.







Свідки помітили у водія Volkswagen Polo ознаки сп'яніння, для підтвердження необхідна експертиза.

Нагадаємо, увечері 10 грудня у Деснянському районі Києва сталася аварія за участі легковиків Volkswagen, КІА та Skoda, внаслідок якої водія КІА було госпіталізували з травмами голови.