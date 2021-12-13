У Києві водій Volkswagen протаранив три припарковані автівки
У Оболонському районі Києва 13 грудня сталася ДТП за участі Volkswagen Polo sedan та ще трьох автівок
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Зі слів свідків, водій на Volkswagen Polo sedan рухався по вулиці Іорданській від проспекту Степана Бандери в напрямку вулиці Олександра Архипенка.
З нез'ясованих причин водій не впорався з керуванням і протаранив по дотичній три припарковані автівки - Hyundai Tucson, Renault Clio Symbol та Volkswagen Golf variant. Допомога медиків не знадобилася.
Свідки помітили у водія Volkswagen Polo ознаки сп'яніння, для підтвердження необхідна експертиза.
- Нагадаємо, увечері 10 грудня у Деснянському районі Києва сталася аварія за участі легковиків Volkswagen, КІА та Skoda, внаслідок якої водія КІА було госпіталізували з травмами голови.
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