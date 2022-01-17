У Києві зачинили станцію метро "Театральна" через повідомлення про замінування

Про це передає КМДА.



"Станцію метро "Театральна" та пересадочний вузол зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.



Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.



Також у понеділок, 17 січня, станції метро "Позняки" і "Дарниця" зачиняли для входу та виходу пасажирів у зв'язку з повідомленням про мінування.