У Києві зачинили станцію метро "Театральна" через повідомлення про замінування
Столичну станцію метро "Театральна" зачинили для входу, виходу та пересадки пасажирів через повідомлення про замінування
Про це передає КМДА.
"Станцію метро "Театральна" та пересадочний вузол зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.
Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.05
Купівля 28.05Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.38
- Актуальне
- Важливе