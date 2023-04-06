У Києві зафіксували 90-річний рекорд добової кількості опадів
За добу, 5 квітня, у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"5 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 20,6 мм, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року, коли випало 17,2 мм опадів", - ідеться у повідомленні.
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