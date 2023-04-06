Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"5 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 20,6 мм, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року, коли випало 17,2 мм опадів", - ідеться у повідомленні.