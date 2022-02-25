У Києві загорівся двоповерховий будинок через падіння фрагментів літака
25 лютого о 05:00 У Києві сталася пожежа двоповерхового приватного житлового будинку через падіння фрагментів літака
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"О 05:00 по вул. Садова 54 сталась пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пресслужба повідомляє, що ДСНС залучила 15 осіб та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, українська ППО збила ворожий літальний апарат у Києві: горів житловий будинок, поранено трьох людей.
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