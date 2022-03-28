У Києві знайшли кілька сотень нерозірваних мін та снарядів, - МВС
На території Києва було знайдено та вилучено кілька сотень нерозірваних снарядів та мін
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає LB.ua.
"Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - розповів Єнін.
Він наголосив, що українцям, які виїхали з зон бойових дій, можна буде повертатися лише після погодження з ДСНС та Нацполіцією.
Заступник міністра закликав не наближатися до снарядів та мін, оскільки вони можуть становити загрозу життю.
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