У Києві знайшли кілька сотень нерозірваних мін та снарядів, - МВС

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає LB.ua.

"Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - розповів Єнін.

Він наголосив, що українцям, які виїхали з зон бойових дій, можна буде повертатися лише після погодження з ДСНС та Нацполіцією.



Заступник міністра закликав не наближатися до снарядів та мін, оскільки вони можуть становити загрозу життю.